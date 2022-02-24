醫生發布淫照案 辯方反對截圖呈堂被駁回

【明報專訊】一名註冊專科醫生涉在社交媒體Telegram群組，多次發布一名女子的裸照及口交照等一案，女事主的丈夫曾把群組中涉案照片和影片截圖及錄影，以作證據，辯方昨日反對上述證據呈堂，質疑控方違反《證據條例》，故法庭以特別事項處理。法庭聽取兩名控方專家證人後，裁定特別事項表證成立，證據可呈堂。辯方今將傳召專家證人，控辯雙方亦會作口頭陳辭。
報稱醫生的被告婁子堅（34歲）否認4項於2020年5月發布淫褻物品罪。
控方在庭上問及如何開設和登入Telegram帳戶，專家證人、網絡罪案調查科警長黎家柏昨日供稱，使用者需使用手機號碼創立Telegram戶口，若在手機通訊錄儲存該使用者的號碼，Telegram上會顯示其通訊錄的名字。黎又稱，若用戶使用其他手機再登入帳戶，他創戶的電話或Telegram會收到短訊驗證碼，以確認他是否帳戶使用者。
另一專家證人、港大計算機科學系副教授鄒錦沛則供稱，Telegram在iOS系統上架，必須設立色情內容的審查，惟使用者可下載其他程式，如Revgram繞過限制，便可瀏覽色情群組。
官：控辯提問過長 「差啲以為寫App」
裁判官溫紹明聽取控方提問時，稱控方已呈上專家報告，毋須花過長時間提問，溫官更一度稱「差啲以為寫個App出嚟」。辯方盤問鄒錦沛時問及，他有否研究涉案截圖是否遭修改；惟溫官質疑，控辯雙方的專家報告只是講述Telegram操作，而非截圖有否被修改，質疑控辯雙方沒處理爭議點，以及浪費過多時間作不必要提問。