醫生發布淫照案 辯方反對截圖呈堂被駁回

報稱醫生的被告婁子堅（34歲）否認4項於2020年5月發布淫褻物品罪。

控方在庭上問及如何開設和登入Telegram帳戶，專家證人、網絡罪案調查科警長黎家柏昨日供稱，使用者需使用手機號碼創立Telegram戶口，若在手機通訊錄儲存該使用者的號碼，Telegram上會顯示其通訊錄的名字。黎又稱，若用戶使用其他手機再登入帳戶，他創戶的電話或Telegram會收到短訊驗證碼，以確認他是否帳戶使用者。

另一專家證人、港大計算機科學系副教授鄒錦沛則供稱，Telegram在iOS系統上架，必須設立色情內容的審查，惟使用者可下載其他程式，如Revgram繞過限制，便可瀏覽色情群組。

官：控辯提問過長 「差啲以為寫App」

裁判官溫紹明聽取控方提問時，稱控方已呈上專家報告，毋須花過長時間提問，溫官更一度稱「差啲以為寫個App出嚟」。辯方盤問鄒錦沛時問及，他有否研究涉案截圖是否遭修改；惟溫官質疑，控辯雙方的專家報告只是講述Telegram操作，而非截圖有否被修改，質疑控辯雙方沒處理爭議點，以及浪費過多時間作不必要提問。

【案件編號：ESCC2394/20】