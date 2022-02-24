昨8674宗 防護中心：第五波未接種者死亡率高17倍

昨日新增的8674宗陽性個案中，8671宗屬本地感染，前日另有7990宗呈報個案。公立醫院負壓病牀使用率達92.5%，連日均達可接收病人上限。

醫管局總行政經理劉家獻昨日表示，24名病人危殆，僅4人有打針，同時43人嚴重，10人有打針。另多24人死亡，涉16男8女，介乎52至97歲；當中21人逾65歲，其中6人已打兩針、1人已打一針。上述離世長者，15人為院友。

新增24死17無打針 累計1200醫局員工染疫

劉家獻指出，餘下3名較年輕死者均有長期病，僅一人有打針。52歲患者有糖尿病及慢性腎衰竭，入院時血糖低；58歲患者為行動不便的安老院院友，患慢性肝病及肝硬化，曾經中風；59歲患者亦有糖尿病，惟2016年起沒覆診，入院時血糖很高。

另因數據滯後，醫管局昨日公布2月20日及21日19名病人死亡，介乎52至98歲。第五波累計至少188人死，爆疫以來累計399人死。

第五波疫情累計約1200名醫管局員工染疫；再多約20名病人入院篩查或檢測初步陽性，43名同房病人列為密切接觸者。第五波累計逾300間院舍有個案，涉逾300名員工及逾930名院友。

病發死亡率較前四波低

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至前日的153名死者中，有90名院友，大部分為長者，小部分為殘疾院舍院友，另有55人為社區長者。她說，當中51人逾70歲，29人逾80歲，另有5個介乎18至60歲死者，部分有長期病。

張竹君表示，第五波首102名死者，僅7人曾打兩針，其餘沒打或未完成接種，以146名死者作基數，病發死亡率為0.3%，前四波疫情累計死亡率為2.2%。她說，沒打針者死亡率為0.54%，已打針者則0.03%，兩者相差18倍，單是逾80歲長者有打針或沒打針的死亡率也相差4倍，代表打針防止死亡機率高。她說，過往80歲以上患者病發死亡率於首四波疫情為24%，第五波是3.75%，可能與Omicron較弱有關，但有待疫情結束才可比較。

第五波暫有3名兒童死亡，張竹君稱過往幾波疫情無兒童死亡，兒童感染數字亦低很多，籲父母盡量帶3歲或以上小孩打針，並減少帶小孩外出。

（新冠疫情）