藥房必理痛「拆盒」 兩倍價銷售

本報記者昨午到石籬商場二期的「德華大葯房」，表示想買「必理痛傷風感冒丸」，店員指已售罄，推銷另一款「特效必理痛」，用於止痛，並即場將50粒裝拆盒，以45元散賣一排10粒，稱全盒售價為225元。記者到附近的萬寧格價，同款50粒裝必理痛昨售109元，即「德華大葯房」售價貴出約一倍。

記者其後向店員查詢為何可拆盒出售、為何抬價逾一倍、是否發「疫症財」，店員稱「不作回應」。網上不少人指該藥房「食水深」，亦有人貼出該店單據稱，周一在該店以168元買一盒「必理痛傷風感冒特強24片裝」，對比萬寧現時的折扣價73元，貴出1.3倍，形容該店「無良」。

消委關注：會與執法機構聯繫

消委會今年1月接到31宗有關藥物及中藥的投訴，較去年同期增加10宗。消委會回覆本報查詢時提醒，市民切勿盲目搶購抗疫物資及藥物，應衡量需要，保持理性，選擇信譽良好的商戶，避免助長炒高售價的歪風蔓延；消委會將密切留意市場商戶營商手法，並與執法機構聯繫，望能透過資訊通報和執法遏止歪風。

（新冠疫情）