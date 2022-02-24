陽性可自行網上申報 登記同住者資料 徐樂堅稱整理病人資料快好多 網址一度失效

徐樂堅說，昨日起化驗所通知呈陽性或初步陽性的患者的短訊會附有連結，連到上述電子表格；早前已收到短訊通知等入院者，將會陸續收到電子手環及抗疫物資，也會在本周收到附有電子表格的短訊。徐表示，盼大家諒解隔離設施供不應求，目前會為最高風險的病人提供隔離設施，從電子表格取得資料後，會調查及評估風險，考慮病人情况及家居環境，做最適當安排處理。截至昨午12時多，中心已收到1000多個回覆。

「居安抗疫」名單數日未更新 徐：電話問資料會滯後

另外，衛生防護中心原先每日公布密切接觸者及次密切接觸者家居檢疫的大廈，惟昨午「居安抗疫」名單最後更新仍是本月19日下午3時。被問為何數日無更新，徐樂堅稱由於要透過電話問資料，所以會滯後，但觀乎市民昨日回覆資料速度，相信很快可獲資料，整理病人家居等資料「會快好多」，冀公眾等一等。

徐樂堅又解釋，目前患者在核酸檢測陽性的14日後，只需經抗原測試陰性，便毋須再隔離。至於家居接觸者，因會與染疫者同住，須同步檢疫14日。

油麻地長沙灣增指定診所

醫管局總行政經理劉家獻表示，今日將會再啟動額外兩間指定診所，包括油麻地賽馬會普通科門診診所及長沙灣賽馬會普通科門診診所。他又指，截至昨午5時，7間指定診所已經為逾6300名病人診症，大約平均每日1000人。

（新冠疫情）