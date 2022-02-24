今起堂食兩人一枱 運動戴口罩 理髮業：停業兩月勢半數倒閉

新一輪社交距離措施生效期間由今日起至3月9日，至於現時已關閉的17個處所，包括髮型屋、美容院、戲院須繼續關閉兩周，其餘仍獲准營運的599F章表列處所，包括商場、百貨公司、街市、超市等，將全面實施「疫苗通行證」。

以往在戶外做相當消耗體力的體能活動，以及在公共交通工具上及港鐵已付車費區域飲食，屬不佩戴口罩的合理辯解，政府已剔除有關辯解。食衛局長在第599I章下發出指明，將必須佩戴口罩的指明公眾地方擴大至涵蓋郊野公園所有範圍，今日起在任何公眾地方，不論是否做體能活動均須戴口罩，在公共交通工具及港鐵已付車費區域，亦不得脫口罩飲食。

而其他現行措施，如2人限聚令、禁止涉及兩戶以上的人在私人地方聚集，以及停止所有大型活動和避免群組聚集，均繼續實施。

對於政府預告社交距離措施延至4月20日，香港美髮美容業商會會長江樹林昨在港台《千禧年代》表示，髮型屋本月10日至4月20日均不能營業，長達兩個多月，行業涉及3萬至4萬人，大部分是微小企業，財力有限，倘零收入下仍要交租，憂有一半將結業。

（新冠疫情）