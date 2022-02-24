家庭式經營 母曾患肝炎 兄弟哮喘有過敏史 疫苗通下停業 民聲冰室：為客擬打針

明報記者

以「鹹蛋蒸肉餅山」聞名的民聲冰室周一在社交平台公布，「我哋好多（規矩）未執行，所以無法營業」，今日起停業至另行通知。不少食客昨日「最後捧場」，冰室昨午12時開門後人流不斷，午市時已預備100個「肉餅山」，比平日多一倍，約1個多小時便售完。

食客紛至「最後捧場」：打針與否是艱難決定，會尊重

冰室負責人Alan表示，冰室沒外聘員工，僅由他與媽媽及兩名弟弟打理，但一家四口因憂慮身體狀况不適合一直未打針，媽媽早年曾因過勞患肝炎入院，他與二弟則有哮喘，三弟亦有過敏史，疫苗通行證下冰室只能無奈暫時停業。

Alan明言本打算停業後先「抖一抖」再思考打針問題，但「見街坊咁熱情，都唔忍心停咁耐」，休業後會盡快與家人諮詢醫生意見，做好檢查，沒問題便打針，冀一個月內重開。對於打針與否，他稱三兄弟均較擔心64歲的媽媽，她是店內靈魂人物，每日堅持親手揑逾百個「肉餅山」，但因而身體變差，形容現時打針「係有少少被迫」。

冰室熟客譚女士稱，最喜歡家庭式經營的人情味，平時「想加條菜、換個汁」講聲就得，基本上「有求必應」，不希望冰室結業，但認為打針與否是艱難決定，會尊重他們考慮健康後作出個人選擇；食客林生則說，看到冰室停業公告後，感覺「餐廳用緊自己方法表達（對疫苗通行證意見）」。

有食肆停業兩周 免員工染疫

疫情嚴峻下政府呼籲市民留家抗疫，近日市面人流大減，記者昨午到銅鑼灣，發現多間食肆冷清非常，不見午市人流如鯽。銅鑼灣「樂園素食」午市僅不足10人用膳，前日亦在社交網站宣布明天（25日）起停業兩周，該店董事總經理陳仕良稱，現疫情嚴重，生意受影響，加上公司估計未來兩周疫情或惡化，為減員工感染風險決定停業。

憂商場人流減上減

商戶：年初一後無見過家人

有商場商戶憂疫苗通行證實施後市面人流續減，石籬商場二期寢室用品店店員蔡小姐嘆道，自本月初起商場人流已減半，入商場要用疫苗通，相信生意額將大挫三分之二，「我估大家直情免得過都唔入商場」。她亦擔心自己會在工作期間染疫，大年初一（本月1日）起已無見過家人。

蔡小姐又稱，本月16日打首針新冠疫苗只為「應酬」政府，又指安心出行、疫苗通無助抗疫。她愈說愈激動，泣道：「感覺似被監控，覺得香港人好慘，我50幾歲未試過咁被壓到無氣唞，政府每日煩住、虐待市民。」

蔡小姐又指政府再推出消費券亦無用，倒不如派錢讓市民交租交水電費。

（新冠疫情）