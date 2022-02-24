明愛急症室3長者 未入院已離世

醫護：縱移室內 仍欠正式治療

有明愛醫護表示，現等候入院患者已移至室內，但他們仍未被視為入院，未能夠提供正式治療，例如處方針對性藥物，只能提供紓緩措施，如發燒就給予退燒藥等。該醫護認為，應先當病人已入院，提供相關治療。

明愛醫院回覆表示，近日急症室求診急增，部分人等病牀時間較長。過去兩日有3名確診者在急症室離世，介乎83至89歲，3人均有長期病。其中一人送院時危殆，經搶救後不治；另兩人因氣促求醫，醫生診斷後為病人提供氧氣輔助呼吸，在等牀位期間，醫護一直監察情况及提供所需治療。明愛醫院指3宗個案均會交死因裁判官跟進，該院會聆聽不同建議，與員工及各界保持溝通。

負壓房爆滿 膠簾圍病牀

劉家獻：不是這個時候可以比較

另外，有多名醫護向本報反映，院內已無負壓病房接收染疫者，部分病房僅放置膠簾圍繞病牀或護士站，或增空氣淨化機。有醫護認為做法荒謬，「同事完全不相信是安全，和以前認知的感染控制措施違背」。

醫管局總行政經理劉家獻昨稱，現時很多人需要治療，每次要用外科、內科或骨科病房接收確診者，都會與感染控制專家研究病房設計、通風、換氣量等，以及為職員提供足夠保護裝備，讓感染可能減到最低。他又稱「如果要用負壓比較，當然不是這個時候可以比較」、「這個情况，要平衡接收量同感染控制」。

（新冠疫情）