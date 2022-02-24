妻子家傭陽性 鄧炳強在家隔離

鄧與家人化驗唾液即日有結果

秘書：主要官員對政府運作重要

保安局發言人昨表示，鄧太昨午做快速抗原測試，初步結果為陽性，鄧炳強、其妻和家人隨後交回深喉唾液樣本化驗，鄧太和家傭化驗結果確認為陽性，兩人正按衛生防護中心指引在家等候送院或往隔離設施。

衛生防護中心經評估後將鄧炳強及其餘家人列為密切接觸者，鄧及其餘家人將按「居安抗疫」計劃，家居檢疫14天，其間接受醫學監測，包括在指定日子檢測。

本報查詢鄧炳強新聞秘書，為何鄧炳強和家人等即日獲悉深喉唾液樣本檢測結果，與一般市民不同，鄧炳強新聞秘書回覆稱，局長是特區主要官員，對特區政府運作至關重要，要快些得知檢測結果，有請衛生署作此安排。至於局長太太和家傭的送院或隔離設施，會否獲加快處理，新聞秘書則稱這待衛生署安排。

環境局長黃錦星、薛永恒和鍾偉強的司機近日染疫，鍾偉強昨接受拭子採樣化驗，結果初步陽性。政府出新聞公告，稱鍾偉強在政府總部上班，最後一次上班日為上周五（18日），工作時有佩戴口罩及遵守防疫措施，最近沒有外遊。

前後5問責官員隔離 鍾偉強中招

薛永恒快速測試及核酸檢測結果均為陰性，為審慎起見，局長會由最後接觸陽性個案日期起計，留家工作7天，至2月26日。

近日接連有官員司機染疫，本報向政府行政署查詢有否指示司機減少聚集或暫時關閉休息室，至截稿前未有回覆。

立法會昨有4宗感染個案，其中一人為工聯會議員麥美娟。

另外，繼全國政協常委唐英年因早前司機染疫而請假缺席下月全國「兩會」，全國政協委員林大輝前日因接觸染疫的林大輝中學校長郭劍輝，成為密切接觸者，雖然林大輝檢測陰性，但稱為確保兩會安全進行，亦已告假。

（新冠疫情）