專家推算全民強檢最多37萬陽性 劉宇隆籲勿為做而做 高風險優先隔離須早安排

料下限7萬人 隔離設施或足夠

劉宇隆昨在港台《千禧年代》表示，據政府污水檢測，估計第一輪篩查的陽性個案比例上下限分別為1%及5%，以全港約750萬人口推算，若找到1%即有約7萬宗個案，屆時的隔離設施可能剛好足夠；但若比例達5%，本港將新增逾30萬名患者，建議政府一定要作出「好細緻」的配套。劉表示，本港有大量市民居於劏房等環境，政府必須預先安排如何讓較高風險群組優先送往隔離設施，以盡早切斷傳播鏈。

指新增個案未達頂峰

全民強檢可加快回落 難清零

劉宇隆又表示，本港確診數字未達頂峰，估計個案在實施全民強檢前仍會「每3日一翻」，數字亦會在高位徘徊一至兩周，盼全民強檢能加快個案回落速度，但認為達至「清零」的可能不大。至於全民強檢需否配合禁足，劉認為應平衡市民的健康及生計，本港不一定要全面仿效內地的封城措施。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》表示，現時呈報個案宗數只反映約一半的社區感染個案，從前日8000宗呈報個案推算，估計社區現時每日有近1.6萬人染疫。他指出，香港現時爆發的新型冠狀病毒變異株Omicron BA.2的傳播周期為2.7日，即從市民病發到被感染者病發只需2.7日，他預計本港在3月初，每日將有14.4萬宗感染個案。

何栢良籲查接種站有否傳播鏈

何栢良認為推行全民強檢時，社區或有大量感染個案，市民卻除口罩檢測，呼籲政府考慮如何減低傳播風險。被問疫苗接種中心人流會否增加感染風險，何指出朋友的外傭接種疫苗後的快速抗原測試呈陽性，建議衛生防護中心調查疫苗接種地點會否有傳播鏈，或安排員工接受快速抗原或核酸檢測。

按隔離設施數目定強檢日期

徐樂堅：思考如何照顧小童長者

衛生防護中心總監徐樂堅形容，全民強檢是一個「很大型的計劃」，安排涉及不同部門，其中要推算會找到多少陽性個案，政府將審視全盤安排，仔細考慮防控措施。他又稱，須視乎隔離措施數目來決定何時推行全民強檢，預計屆時會找出不少個案，政府將思考如何照顧小童和獨居長者。

另外，《中大學生報》早前在社交媒體引述消息稱，校內嶺南運動場被徵用作火眼實驗室及強制檢測中心。中大回覆本報時表示因應政府邀請，建議接近大學站的嶺南運動場及大學體育中心的室內體育館適合用作抗疫用途，校方可配合借出場地，目前有待政府確認上述場地是否合適，以及需否借用。

明報記者

（新冠疫情）

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