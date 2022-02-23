【Emily】中招10日快測陰性 黃俊碩仍未接確診通知

去到初步確診翌日，即係19號，佢先收到衛生防護中心打電話問有無發燒及病徵，當時已經係發病後第8日，身體狀况早已好轉，但佢直到噚日都未收到當局正式確診通知。黃俊碩認為自己嘅經歷唔係孤例，可以預見社區裏面有好多隱性患者。

黃俊碩又分享話，喺快速測試初步陽性後，一直留喺自己房間，同埋好彩房間有獨立洗手間，日用品都留喺房中自用，「有入無出」，到完成14日家居隔離後再清洗。佢話噚日快速測試呈陰性，Emily計番條數，即係如果順利，佢最快周五可以外出。

另外，環境局長黃錦星嘅司機日前新冠快速測試結果呈初步陽性，而黃錦星交回嘅深喉唾液樣本化驗，火速有結果，為陰性，佢噚日如常返到辦公室工作。該名司機交回嘅深喉唾液樣本化驗結果為陽性，正按衛生署指引在家隔離等候。

民建聯周浩鼎噚日話佢媽媽做快速測試結果呈初陽，佢曾與阿媽短暫接觸，已立即做快速測試，結果陰性。佢會暫時居家觀察，稍後再安排檢測。