【Emily】創科邀合作 曾俊華有3條件 稱無睇政治嘢 對預算案派錢無期望

曾俊華留意到，除咗有好多影響生活嘅科技喺近年冒起，仲發現年輕人嘅價值觀好唔同，對自己、興趣都好有睇法，唔同世代會出現矛盾，但佢認為喺工作環境中，年輕人只會愈來愈多、年長者會愈來愈少，所以好多價值都會慢慢改變。

疫情下，曾俊華話自己都有網上購物、叫外賣、網上開會等，同好多香港人一樣，佢話成個環境已經改變，疫情令科技產品再加速發展，相信疫情過去後，世界都會以混合模式運作。

稱港毋須刻意留人才 應放眼世界

問到香港點挽留人才，曾俊華話唔需要太刻意留人才，大家要改變想法，「全世界都係我哋嘅世界」，全世界都可以幫間公司做嘢，只係由本地人幫公司做嘢已經係好耐之前嘅事。

選過特首、做過財爺，被問到對特首選舉睇法，曾俊華話自己近年同創科界合作好忙，已跟唔上成個主流新聞，都無乜再睇政治嘢，對於今日公布嘅財政預算案會否派錢，佢都無乜特別期望。