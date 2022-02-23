化驗師料張耀升曾火場脫面罩 指火災不涉人為因素

推斷冷氣機電力故障起火

張耀明於火災後到場檢視和蒐證，他稱3樓橫樑的冷氣機下方有強烈火災痕迹，附近有一堆熔化的塑膠物，推斷火災因冷氣機電力故障所致。他說，涉事冷氣機起火後，塑膠外殼掉在地上繼續燃燒，引發「二次火警」；同時，冷氣機上方出現熱空氣，經過頂部鐵絲網橫向傳熱，並透過金屬板間隔傳播，火勢迅速擴散至不同倉庫。

張耀明解釋，熱空氣升上天花板後，會向四周擴散，「好似太陽輻射到地球，較遙遠的倉庫雜物都會起火」。死因裁判官問及迷你倉有多少條傳熱路徑，他表示熱力會透過傳導、對流和輻射的方式擴散，由於每個倉庫都是傳熱的火場，熱力亦會倍增。

他稱化驗過火場灰燼，沒有發現易燃液體的痕迹，顯示火災不涉人為因素，起因為冷氣機故障。他強調，涉事冷氣機起火約38分鐘後，才有消防員到場救火，如果有人盡早報警，未必會造成如此大規模的火災。研訊明（24日）續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）