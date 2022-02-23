財案派消費券呼聲大 林鄭指示要留錢抗疫

政府表示，市民今天可在網上瀏覽預算案，以及收看財政司長於立法會會議發言、相關記者會等現場直播；小量預算案演辭文本和摘要單張將在下午放置於11座政府辦公大樓（見表），供市民索取。

綜合早前政黨就預算案的建議，工聯會和經民聯要求政府向每名市民派發1萬元消費券，民建聯和勞聯要求派發至少5000元消費券，自由黨則建議派發5000至1萬元。其中民建聯同時要求減免薪俸稅、免差餉等。新民黨反對再派消費券，認為對提振經濟作用有限，指受益的主要是零售和飲食業，又認為在疫情未知能否受控下，應留儲備應付不時之需。

是否派消費券 陳茂波持開放態度

財政司長陳茂波多次被問及會否派現金或消費券，他都表示持開放態度，未有直接回應。

立法會今日上午11時將以Zoom視像會議形式遙距會議，《2022年撥款條例草案》將於會議上首讀及二讀，陳茂波在動議二讀時，會簡介預算案。同日立法會將就《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》（取消強積金對冲）首讀及二讀。