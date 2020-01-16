大灣區GBA專題：數字人民幣實測 有手機即可開戶 支援53商戶網上支付 限11試點註冊

明報記者 陳子凌

據人行此前確定的試點範圍，數字人民幣共有「10+1」個試點地區，包括深圳、蘇州、雄安、成都、上海、海南、長沙、西安、青島、大連10個城市，以及北京和張家口的冬奧場區；如果手機用戶身處非試點城市如廣州、佛山、東莞、惠州等，雖仍可下載程式，但嘗試開戶的話，系統會提示「因所在地在××，不在數字人民幣試點區域，無法註冊」。

在試點城市註冊十分簡單，只要登記手機號碼、設定錢包名稱以及揀選指定營運機構便可開戶，目前提供9間指定營運機構，分別是工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、招商銀行、網商銀行（支付寶）及微眾銀行（微信支付）。港澳手機號碼亦可註冊，但須在內地收到短訊。

錢包分4級 金額支付有限制

數字人民幣錢包分4級別，僅以手機號碼註冊只能開通第四類錢包，可存放金額及支付均有限制，如將錢包綁定內地實名銀行帳戶，則可以升級至第二類錢包，例如港人透過中銀香港提供的大灣區「開戶易」開設的中國銀行戶口，能綁定數字人民幣錢包，可存放金額及支付上限較寬鬆（見表）。

目前，可綁定數字人民幣錢包以及提供快捷充值的內地銀行共有34間，除了六大國有銀行外，還包括民生銀行、中信銀行、光大銀行以及部分城商行、農商行。充值手續簡單，只要用手機程式選擇充值金額，系統會自動於銀行戶口扣除，操作與充值支付寶或微信錢包無分別。

數字人民幣亦提供「子錢包」功能，即將錢包綁定指定商戶，實現使用數字人民幣免密碼網上支付，現時共有53個商戶可以選擇，包括京東、美團、餓了麼、天貓超市、滴滴、攜程、嗶哩嗶哩、百度、愛奇藝等電商及應用平台。綁定子錢包後，於商戶使用網上支付時便會發現增加了「以數字人民幣付款」選項。

此外，數字人民幣也提供線下付款，包括掃描二維碼及如Apple Pay的「拍機」支付兩種方式；也可以做到如PayMe般的轉帳功能，只要輸入對方手機或數字人民幣錢包編號即可。

部分商戶不受試點地區限制

數字人民幣雖設有試點城市，但只要註冊成功開戶，就可在其他非試點地區使用，關鍵在於商戶是否不受地區限制接受數字人民幣。以美團為例，使用數字人民幣支付不設地區限制，因此在不屬註冊開戶試點的廣州叫美團外賣，一樣可以用數字人民幣付款。

數字人民幣使用上與其他電子支付工具沒有分別，人行表示，雖然支付功能相似，數字人民幣和電子支付工具仍存在一定差異，一是數字人民幣是國家法定貨幣，是安全等級最高的資產；二是數字人民幣具有價值特徵，可在不依賴銀行帳戶前提下進行價值轉移，並支持離線交易，具有「支付即結算」特性；三是數字人民幣支持可控匿名，有利於保護個人隱私及用戶信息安全。

不過，數字人民幣僅第四類錢包毋須實名，三類、二類或一類錢包都必須以身分證實名登記，不綁定銀行帳戶的話充值欠方便，只能依靠同樣擁有數字人民幣錢包的朋友轉帳。