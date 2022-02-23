醫生涉發布淫褻片 女事主否認求愛不遂

報稱醫生的被告婁子堅（34歲）否認4項於2020年5月發布淫褻物品罪。

稱上牀後才知對方已婚 沒允拍照

事主X昨日在屏風後作供稱，被告於2016年6月主動在facebook Messenger與她聯絡，其後兩人開始聊天。同年6月至9月，X與被告在酒店發生約10次性行為。X稱，有次發現被告趁她不注意時偷拍她，遂立即要求被告刪除，並指自己從來不願意亦不同意被告拍照。

至於涉案的一張口交照中，圖中女子被「打格」，X稱認出自己的樣貌、身形及輪廓；至於涉案片段，X稱除了認得自己的容貌，亦聽到自己及性玩具震動的聲音。X又稱，得知涉案相片及影片被發布後感到很擔心，「唔知佢（被告）影咗咁多相，見到都好驚訝同好驚」。

稱從打格照片認出自己樣貌身材

辯方盤問時稱，被告並沒有把其手機號碼交予X，X表示不同意。辯方又稱，X沒有向警方交出任何與被告在不同社交媒體，包括Telegram、facebook Messenger等信息，X表示同意，其後補充稱因沒人要求，故沒有交出。

辯方續稱，若X曾與被告在facebook Messenger聯絡，理應看到被告facebook上的結婚照，X對此否認。辯方又稱，X並沒有向警方交出與被告的合照，因為兩人從未合照，X對此表示同意。案件今續，控方將傳召專家證人作供。

【案件編號：ESCC2394/20】