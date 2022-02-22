【Emily】身邊3人染疫 唐唐兩會請假

【明報專訊】全國政協常委唐英年嘅司機，以及辦公室兩名秘書嘅家人，新冠病毒檢測呈陽性，3人正隔離。唐英年同3人曾有密切接觸，已做快速測試，結果呈陰性，但基於防疫考慮，佢決定請假留港，將缺席下月全國兩會會議。而全國人大常委會會議本月27日喺北京開，全國人大常委譚耀宗同Emily講，鑑於目前本港疫情嚴峻，佢向常委會秘書處查詢後，得悉會議只召開一日半，冇特別議題，所以唔出席呢次會議，但佢會出席3月頭開嘅兩會。