【Emily】身邊3人染疫 唐唐兩會請假

【明報專訊】全國政協常委唐英年嘅司機，以及辦公室兩名秘書嘅家人，新冠病毒檢測呈陽性，3人正隔離。唐英年同3人曾有密切接觸，已做快速測試，結果呈陰性，但基於防疫考慮，佢決定請假留港，將缺席下月全國兩會會議。而全國人大常委會會議本月27日喺北京開，全國人大常委譚耀宗同Emily講，鑑於目前本港疫情嚴峻，佢向常委會秘書處查詢後，得悉會議只召開一日半，冇特別議題，所以唔出席呢次會議，但佢會出席3月頭開嘅兩會。
譚耀宗唔去人大常委會會議
另外，民建聯會計界議員黃俊碩本月12日做快速測試呈陽性，上周五（18日）收到核酸檢測結果初步陽性，佢噚日（21日）喺屋企再做快速測試，結果呈陰性。佢喺facebook感謝朋友關心，表示會繼續按衛生署要求「居家抗疫」，等候當局進一步指示。據政府最新指示，在家等候安排嘅無病徵或輕症患者，如第14日檢測呈陰性就可以離家。
黃俊碩陽轉陰 繼續居家等指示
立法會九龍中議員楊永杰一名議辦職員快速測試呈陽性，上周二最後一日返回中信大廈辦事處。楊永杰同Emily話，自己做咗快速檢測，前日同噚日都係陰性，已預約去做核酸檢測。立法會秘書處將消毒中信大廈15樓嘅辦公室。
工聯會議員麥美娟一名非同住家人上周六快速檢測結果呈初步陽性，雙方曾短暫接觸，麥已做深喉唾液檢測，佢噚日向Emily表示仍在家等待檢測結果。