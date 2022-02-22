灣區手記：「冰墩墩」哪裏產？ ／文：尚東美

廣州設計 東莞產膠殼

據資料顯示，冰墩墩生產廠家全國共有3家，分別是福建晉江恒盛玩具有限公司、北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司、江蘇南通金鳳凰工藝玩具製造有限公司。新華社還發了一條新聞，福建工廠的工人從大年初五開始加班趕製更多冰墩墩。但仔細一看配圖，似乎少了一點什麼：為什麼福建工廠裏的冰墩墩只有熊貓、沒有外面的「膠殼」？

靈感源自冰雪運動員頭盔的「膠殼」，才是冰墩墩的神來之筆，亦是它與1990年北京亞運會「盼盼」、2008年北京奧運會「晶晶」區別開來的最大特徵。原來，廣東東莞的眾盛硅膠是冰墩墩外殼的生產廠家，外殼製作完畢後，再送至玩具廠組裝，然後才會到達消費者手中。眾盛硅膠在節前已接到20萬訂單，工廠亦於初八開工大吉。

不過，就算冰墩墩是廣州設計、東莞產「殼」，由於太過搶手，身在廣東的記者也很難買到。在廣州購書中心設有冬奧特許商品門店，2月9日開放預購當天一早就大排長龍，雖然僅是預付款、要3月才能到貨，但所有名額都迅速掃空。看來，只能等東莞快馬加鞭「啤殼」，才能實現粉絲們「人手一墩」的夢想了。

文：尚東美