大灣區GBA新聞：重整再上路 近萬億投舊區改造

當局強調「繡花功夫」推進城市更新

去年8月底，住建部發出《關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》，之後再因斬榕樹風波，廣州出台最嚴「禁斬令」，全市約120多個舊區改造項目凡是涉及老城區、老建築、古樹名木等，都需經過重新評估及調整。曾有報道指出，多間發展商因此有意出售旗下的改造項目，退出城市更新市場。不過，由於老城區土地供應壓力大，廣州「十四五」又將城市更新與「人工智能與數字經濟」並列為發展「雙引擎」，所以未來仍會加強統籌，以「繡花功夫」推進城市更新，並強調要「科學有序」、「積極穩妥」。

在年度重點計劃中，投資最多的3個項目分別是364億元的黃埔區何棠下村、300億元的番禺瀝滘村、289億元的白雲區陳田村。除此之外，廣州還將推進專業批發市場、物流園區、村級工業園區整治提升。