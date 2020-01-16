大灣區GBA新聞：穗4.5萬億元重點建設 惠及灣區 今年項目涉教育交通科技等 獅子洋通道動工

明報記者 林迎

根據計劃，2022年廣州市重點建設正式項目共650個，年度計劃投資3452億元；預備項目共130個，年度計劃投資188億元。除了財政投資的3640億元外，加上其他社會投資，780個項目總投資達到4.55萬億元。

投資是廣州市經濟「穩增長」的重要手段，並要與「十四五」規劃目標任務相銜接、保持政策延續性，形成「建設一批、投產一批、儲備一批、謀劃一批」的良性動態發展格局。計劃中提到，要「適度超前」展開基礎設施投資，計劃安排273個項目，年度計劃投資1853億元，佔全年計劃投資逾五成，比去年增加122億元，按年增幅達到7%。

如果從項目建設階段分類，今年竣工項目有126個，年度計劃投資333億元；續建項目430個，年度計劃投資2706億元；新開工項目94個，年度計劃投資413億元；前期項目130個，年度計劃投資188億元。

建灣區「國際數據傳輸樞紐」

廣州發改委所指的「基礎設施」包括「信息與科技基礎設施」和「交通基礎設施」，強調要「高水平構築前沿科技基礎設施群」。在計劃上排名首位的是「國際數據傳輸樞紐」粵港澳大灣區廣州南沙節點項目，包括兩座數據中心、一座動力中心，今年1月初建成首批1000個6.5kW機架項目，並向中國電信廣東省公司交付，即將開始試運行。在黃埔區，粵港澳生態環境科學中心（一期）亦即將動工，而世界氣象中心（北京）粵港澳大灣區分中心、航空輪胎大科學中心、粵港澳大灣區生物安全創新港、中國科學院空天信息研究院粵港澳大灣區研究院等在建項目將繼續推進。

建南沙港五期 白雲機場三期擴建

增強國際綜合交通樞紐功能是廣州提升城市綜合功能的重要方向，在今年總投資逾百億元的重點項目中，大部分聚焦在這一領域。港口及空港方面，南沙港五期工程總投資120億元，擬建4個20萬噸級集裝箱（貨櫃）貨船泊位，同時擬建34個3000噸級集裝箱駁船泊位。另外，白雲機場三期擴建工程仍是重中之重，今年將加快推進三期擴建工程及安置區建設。

「預備項目」建廣珠高鐵廣州段

港科大廣州新春沒停工

交通方面，即將動工的包括有獅子洋通道廣州段，該通道連接東莞虎門和廣州南沙，是與深中通道、港珠澳大橋平行的又一條跨越珠江口的通道，分為上下兩層，上層為高速公路，下層為普通城市道路。該項目總投資逾240億元，全長35公里。此外，廣州市還在「預備項目」中提出建設廣州至珠海（澳門）高鐵（廣州段），該項目與廣河（廣州-河源）高鐵聯通，經南沙、中山，延伸至橫琴口岸，新建線路長約202公里，當中廣州段長約113公里，總投資643億元。

教育方面，廣州將全力推進香港科技大學（廣州）一期，預料5月竣工，9月正式開學。為趕及工程進度，港科大廣州地盤在剛過去的農曆新年假期亦未停工，部分建設者留在工地過年。此外，廣州還將籌建廣州交通大學、黃埔大學等。