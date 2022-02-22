設計師控酒店藏喉釘汽油 控方：被告4天多次出入

被告梁漢滔（28歲，設計師）被指於2020年5月28日在銅鑼灣利園山道鳳鳴大廈，管有40個膠喉管連鐵釘、一支黑色噴漆、一把鉗，以及3支分別為415毫升、750毫升及1138毫升內含汽油的樽，意圖使用該物品損壞另一人的財產。

曾稱為被告戴頭套 警改口不記得

控方開案陳辭稱，前年5月銅鑼灣有示威抗議國歌法和《國安法》，女警X根據情報於涉案大廈2樓的尚棧精品酒店房間監視，她見被告走出房間與一名男子聊天，被告其後再揹黑色背囊，拿着白色太極圖案的黑色環保袋離開房間。被告在大廈地下大堂被男警Y截停，背囊被搜出涉案物品，環保袋內有兩個面罩和4個濾芯，該房有13樽伏特加及一個空玻璃樽。

高級警員李志健則表示，拘捕被告後為他戴上頭套，後來改說不記得，他否認遮蓋被告雙眼及着他不要張望。辯方指出，李曾叫被告面壁，問他「你係咪好憎警察？」及「上嚟做咩？」並索取其手機密碼，李一概否認。

【案件編號：DCCC 37/21】

（反修例風暴）