9人涉深水埗集結4罪成 5「裝束非典型」罪脫

【明報專訊】2019年8月荃葵青大遊行後演變警民衝突，並蔓延至深水埗，10名示威者在深水埗被捕，同被控參與非法集結，其中9人不認罪受審。法官李慶年認為，其中4人身上有頭盔、手套等物，「為着非法集結而有備而來」，並蓄意留守，與其他人「齊上齊落，互有角色」，藉人多勢眾鼓勵非法集結，昨於區院裁定該4人罪成；另5人身上裝備非典型非法集結者，獲判無罪。罪成4人連同先前認罪的19歲男侍應，還押至3月7日求情及判刑，待索取首被告更生及勞教中心報告。
10人同被控2019年8月25日在深水埗警署和長沙灣道交界的欽州街參與非法集結，第六被告吳南海早前承認控罪，原定昨判刑，因懲教院所鎖倉強檢未能到庭，押後與其餘罪成者一同判刑。首被告葉卓邦（17歲，檢控時年齡，下同）另被控同日在深水埗警署與福華街之間的欽州街參與非法集結。
葉卓邦兩項非法集結罪均罪成，唐恒輝（23歲）、龔漢文（23歲）和盧宇柏（19歲）亦有一項非法集結罪成。李官認為，葉戴有戰術頭盔、手套等，有備而來；唐以「阿sir你支黑旗唔見咗呀？」的挑撥話語，與另一示威者「前呼後應」，並用雨傘反抗警員追捕，「畏罪逃走」。
官：警持裝備急進 非集結者亦會慌逃
林嘉豐（36歲）、林浩廷（28歲）、林易津（25歲）、韓紫彤（23歲）、黃澤鋒（21歲）5人則罪名不成立。李官總結拘捕黃的警員23070證供可信但不可靠，可能「誠實地誤會了」被告身分，此外，5人裝束與典型非法集結者不同；而警員手持警棍等裝備，急步推進，現場的人縱沒參與集結，亦可能恐慌逃跑，不能以此定罪。