輪公屋要6年 23年高 長者單人排4年 團體料未見頂

房署：多新邨上季建成

房屋署稱，公屋輪候時間延長，主要是由於多個大型公共屋邨項目包括粉嶺皇后山邨、鑽石山啟鑽苑、深水埗白田邨及大埔富蝶邨在2021年第四季落成，讓不少輪候已久的一般申請者獲編配公屋，他們輪候時間因而反映在最新平均輪候時間中。

截至2021年12月底，約有15.2萬宗一般公屋申請，以及約9.65萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，合共24.85萬宗，整體申請較上季25.45萬宗減少約6000宗。去年第四季獲編配入住公屋的一般申請約4700宗，獲編配的長者一人申請約310宗；至於獲編配的配額及計分制下非長者一人申請約620宗。

團結基金：近年平均15％延誤

葉文祺表示，公營房屋延誤問題嚴重，翻查房委會每年更新的5年建屋量預測，過去8次更新平均每次有15%單位延誤落成，建議房委會交代公營房屋項目延誤的原因，檢討工作恆常化，精簡發展流程，盡力減少延誤情况。

招國偉盼精簡程序大縮建期

公屋聯會總幹事招國偉表示，供求情况嚴峻，擔心輪候時間未見頂，仍可能繼續攀升。對於政府早前表示徵用皇后山邨第1座、第7座及荔景邨恒景樓共3座仍未入伙的公屋作隔離設施，合共3098伙，招認為會影響未來季度公屋輪候時間，惟影響有限。

招又期望政府能加快覓地建屋速度；並稱當局早前提出精簡發展程序縮短「生地變熟地」時間，若能因此將《長遠房屋策略》後5年、即2027/28至2031/32年度公營房屋單位，透過壓縮發展程序提早2至3年建成，料可減輪候時間。