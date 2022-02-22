黃之鋒減刑判辭：3案分期執行過重

黃另因6．21包圍警總、反《禁蒙面法》大遊行兩案服刑中，原審法官陳廣池以黃屬「積犯」為由，將本案刑期與其他刑期分期執行。

指原審量刑起點過高

判辭指出，黃為知名政治人物，梁則為時任區議員，二人利用社交媒體鼓勵他人參與未經批准集會，是蓄意無視法律，均屬加刑因素，理應判處即時監禁。惟上訴庭認為，原審法官以監禁15個月作為黃的量刑起點屬過高，考慮黃當日兩度接受傳媒訪問、第三次犯下同類罪行、在保釋期間犯下本案，恰當的起點應為12個月，認罪可獲扣減至8個月。

上訴庭又稱，原審法官量刑時已考慮黃為重犯者，假若將他涉的3案分期執行，總刑期27.5個月屬過重，犯了原則上錯誤，公平做法是將本案6個月分期執行，總刑期為23.5個月。

上訴方質疑由另一法官胡雅文處理的部分被告獲判緩刑，法庭判刑並不一致。上訴庭稱，法官考慮各人服務社會數十年才判緩刑；梁在案中角色較積極，有別上述被告，但梁已服刑完畢，上訴純為學術討論。

【案件編號：CACC 101/21】