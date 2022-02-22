壹傳媒用地欺詐案 周達權分拆審訊

被告黎智英（74歲）、周達權（64歲）、黃偉強（60歲）同被控一項欺詐罪。代表控方的刑事檢控專員楊美琪昨申請將周達權分拆一案審訊，於7月再提訊，餘下黎和黃的案件則按原定的3月14日開審。控方呈上修訂控罪書，由原本3名被告同面對一項欺詐罪，修訂為黎及黃同控一項欺詐，周則獨自面對一項欺詐罪。

代表黎智英的資深大律師陳政龍表示，懲教署不批准以電話聯絡黎，亦暫未能安排視像通訊，故申請在沒有黎的指示下處理分拆申請。而辯方暫不見有對黎不利之處，不會作相關陳辭；陳官則質疑為何辯方不能通電話，卻能以視像通訊，不能接受因而在沒被告指示下分拆案件，着控方協助聯絡懲教署安排。

獲豁免到警署報到

陳政龍在休庭1小時後稱，透過電話獲黎智英指示不反對分拆案件，而周達權及黃偉強均不反對分拆；官隨即批准分拆案件。周達權一方另申請豁免到警署報到，陳官稱「原先無諗住咁進取」，但基於控方不反對，批准豁免報到。

【案件編號：DCCC 349、349a / 21】