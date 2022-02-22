童樂居20被告姓名全公開 控方認匿名「係錯」

【明報專訊】香港保護兒童會院舍童樂居虐兒案，累計20名職員被起訴對所看管兒童或少年人襲擊罪，6宗案件昨於九龍城裁判法院再訊。控方稱，其中4名被告指稱涉案的行為最嚴重，要求撤銷4人的擔保。署理主任裁判官黃雅茵應控方申請，下令4人還押候訊。案件押後至4月25日再訊，以待控方翻閱約6萬小時的閉路電視片段，並索取律政司意見，決定案件會否轉介至區域法院審理。
6宗案件牽涉20名被告，其中19人昨出庭應訊。大部分被告本以英文字母為代號，控方昨申請修訂控罪書，公開所有被告姓名。控方解釋，之前以匿名處理「係錯嘅」，有違司法公開（open justice）原則。
此外，基於案件敏感度和受害幼童背景，控方申請為涉案事主匿名。裁判官遂批出匿名令，傳媒不得發布任何可識別事主身分的資料。
此外，控方要求撤銷被告趙詠茜、莊嘉宜、李晓儀和伍家穎的擔保。據悉，有被告懷疑牽涉過百次虐兒事件。裁判官聽畢陳辭，下令上述4人還押，其餘被告續准保釋。
20名被告分別為趙詠茜、黃潔瑩、卓凱欣、莊嘉宜、李晓儀、趙運紅、楊淑儀、馮鳳豪、李慧雯、陳麗娟、伍家穎、謝綉蔚、郭愛萍、陳玉玲、鄧美欣、周靈芝、林美寶、香詠姍、張惠燕及馮凱琍。
【案件編號：KCCC3713、3736/21 & 88、141、238、285/22】
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