童樂居20被告姓名全公開 控方認匿名「係錯」

【明報專訊】香港保護兒童會院舍童樂居虐兒案，累計20名職員被起訴對所看管兒童或少年人襲擊罪，6宗案件昨於九龍城裁判法院再訊。控方稱，其中4名被告指稱涉案的行為最嚴重，要求撤銷4人的擔保。署理主任裁判官黃雅茵應控方申請，下令4人還押候訊。案件押後至4月25日再訊，以待控方翻閱約6萬小時的閉路電視片段，並索取律政司意見，決定案件會否轉介至區域法院審理。