醫生被控Tg貼女子淫照 事主丈夫作供哽咽

獲友告知入群組 查發布手機屬被告

報稱醫生的被告婁子堅（34歲）被控於2020年5月16、17日，在Telegram群組發布各一張女子X與男子口交的照片、X裸體袒露胸部的照片，以及5月22日發布兩段X袒露胸部及陰毛的影片。另法庭頒布匿名令，禁止傳媒披露女事主X及丈夫Y的姓名、地址、職業、電話號碼、社交媒體平台帳戶名稱、花名、案發地點，以及被告與受害人關係等，二人獲准在屏風後作供。

女事主丈夫Y供稱，前年5月14日有朋友在Telegram「香港調教人妻之綜合J谷香港人加油」的群組看到其結婚照，發布用戶為「tititata123」。Y按友人指示下載其他程式進入群組，發現該用戶手機號碼屬於被告，他當晚更發布X穿白恤衫的性感照。Y告知X，X確認為相中人。兩人於5月15日報案，惟警方稱不屬裸體照，故不受理。

事主稱遭偷拍 曾報案未受理

Y其後發現該用戶於5月16日凌晨及17日，發布X露點及為男人口交的照片，X遭打格但認出自己。該用戶亦發布X的裸體露點照，所有照片均在X不知情下偷拍。兩人再報案，並把相關資料交予警方。Y事後要求群組管理員刪除相片，他作供提及此事時一度哽咽。

Y續稱，該用戶5月22日在名為「大人之玩具」群組兩度發布一段17秒片段，Y形容「有人訓（瞓）咗係度，下面有啲嘢震動」，X亦認出自己。群組管理員其後按Y要求刪片。辯方盤問Y時提及，兩人2017年報案聲稱遭被告恐嚇，惟警方稱證據不足，Y承認此事。案件今續。

【案件編號：ESCC2394/20】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676