大灣區GBA專題：粵電競產業年收1236億 佔全國逾七成

解說行業尚待發展 高校加入培訓課程

電競產業的盛行，也帶動了廣東省對電競人才的需求開始激增，《報告》顯示，電競賽事服務相關職位需求增長迅速，佔需求人才種類的47.1%，電競遊戲開發人才則有32%，電競教育人才11.4%，電競媒體人才8.2%，電競俱樂部職能人才1.3%。

除了傳統行業人才，新職業也在電競行業發展蓬勃之下應運而生，去年11月，廣州舉辦了全國首個電競解說技能專業大賽，發掘具潛質的電競主持兼遊戲解說員。據了解，相對如火如荼的電競產業，內地職業電競解說這一行還只是剛剛起步，目前全國獲運營方官方認定的職業電競解說僅有約1200人。

電競產業的影響亦已伸延至校園，2017年南京傳媒學院便開設了全國首個本科電競學院，目前學院共有播音與主持藝術（電子競技解說與主播）和藝術與科技（電競遊戲策劃與設計）兩大專業，電競解說是學院着力培養的大方向之一。廣州的高校也在積極探索加入電競學科的可能，廣州大學新聞與傳播學院便計劃與網易等企業合作，助有志於電競行業的學生進一步發展。