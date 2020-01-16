大灣區GBA專題：監管存漏洞 未成年侵害案頻現

「酒店」不禁未成年難裝CCTV 成灰色地帶

《未成年人保護法》第57條和58條規定，住宿場所經營者在履行查驗、登記、報告等義務後，可接待未成年人入住；但如果是互聯網上網服務營業場所，亦即網吧，則不得允許未成年人進入。問題是，電競酒店應定義為住宿場所，還是上網服務營業場所？正因這種新興產業的特殊，並無明確具體的法律規定，在監管上出現了漏洞。

從實際情况來看，現時電競酒店是參照酒店模式管理，可在租酒店的網上平台訂房，入住需要證件等登記，電競就像傳統酒店額外提供像游泳池或健身室的康樂設施，因此迴避了網吧禁止未成年人入內的限制，但如此一來，電競酒店就很易成為「兒童樂園」，若酒店本身把關不力，還可能出現一人登記多人住宿、男女混居、陌生人同房等情况，然而酒店房間又屬隱私空間，不能像網吧那樣安裝攝像頭，一旦發生意外，外界將無法第一時間了解情况並及時干預。

近期社會也開始呼籲有關部門規範監管電競酒店，中央民族大學法學院副教授李梁認為，可對電競酒店實行雙重管理，由公安機關按照普通旅館管理的同時，由文化廣電部門審批發放網絡文化經營許可證，雙方各司其職，分別履行好治安管理和網絡安全職責；其中最重要是明確和落實對電競酒店作為互聯網營業場所的監管，有關部門應及時補全漏洞，不要出現法律條文在應用時打架的情况，相關監管部門亦應建立聯動工作機制。