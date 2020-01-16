大灣區GBA專題：網吧+碌架牀 電競酒店3年400變15000間

房價三四百 平均時租平過網吧

透過微信小程序的預訂酒店平台搜索廣州的電競酒店，可搜出近80條相關結果，這些酒店一晚價錢百多至600多元不等，最多的是300至400元水平。據不完全統計，電競酒店熱潮於2018年開始，當時全國電競酒店數量才約400間，但根據同程研究院的《中國電競酒店市場研究報告2021》估計，去年全國電競酒店數量將達1.5萬間，到2023年將突破2萬間，4年之間遍地開花。

其中，2019年底首間粵塔電競酒店於番禺開業，短短兩年多，粵塔分別在廣州、深圳及惠州開了總共9間連鎖品牌門店，是發展極快的電競酒店之一。其中一間在海珠區的連鎖店約有近40間房，包括雙人房、大牀房、4人甚至6人大房，酒店設計符合電競主題，大堂及走廊擺放着各式動漫或遊戲人物。

「重回住hall時光 牀能睡就好」

與傳統酒店一樣，電競酒店每間房都有獨立廁所浴室，以及免費提供牙膏牙刷浴巾，但打開房門第一個映入眼簾的還是佔據房間主要空間的電腦裝備、通訊耳罩和電競座椅，工作人員表示，酒店每部都是專業比賽級別的電腦，採用最新系列顯示卡，以及2K165的弧形電競屏幕，可滿足大部分遊戲玩家的需求。電腦已預先安裝300多款流行遊戲，包括網遊類、手遊類及單機類遊戲，電腦玩起來網速亦順暢，「骨灰級」（職業性質）玩家也可改用自帶滑鼠和鍵盤，只是裝插起來有點麻煩。至於跟傳統酒店另一較大分別，是這間電競酒店多數房間都是上下鋪的碌架牀，像傳統酒店有雙人牀的房間不多，工作人員解釋這樣能釋出房間更多空間，並稱住客其實更喜歡碌架牀。

「是的，我反而覺得有親切感，好像回到大學與室友住宿舍的時光；而且我們是來打機，牀反而其次，能睡就好。」當日小王跟另外3個朋友開了一間4人房準備戰個通宵。在傳統酒店遇到的住客多數拖着行李篋，但在電競酒店，更多是像小王4人八手空空來入住。可以說，表面上電競酒店是以住宿為主、打機為副的主題酒店，實則在主要客戶群體心目中卻是打機為主、住宿為副，剛好相反。

雪櫃零食車裝滿「軍糧」 支援徹夜酣戰

為此，電競酒店也考慮到打機者的喜好與習慣，傳統酒店的冰箱只是附屬品，放些茶包與果仁小吃當擺設；但在電競酒店，房內除了電腦，最大件的設施就是一部家用雪櫃，以及一架零食車，各款杯麵、小吃、糖果巧克力應有盡有；雪櫃既有雪糕雪條，亦有咖啡、紅牛、汽水等林林總總飲料，就像自助小賣部，而且零食飲料價格跟市價差不多，這種改變糅合了網吧特色。

房價方面，平日雙人房價格374元，兩人攤分187元，按照當日下午3時入住、次日中午12時退房計算，每人每小時租金約9元；若4人房574元則每人時租才不到7元，比一般網吧時租10元以上更便宜。酒店亦有時鐘房出租，每人每小時為20元，屬中高檔網吧水平。

既有私隱空間，又不用趴在鍵盤上睡覺，且低於網吧的消費，令電競酒店有取代淘汰網吧之勢，疫情的到來更推波助瀾，一方面網吧的公眾空間環境令消費者憂心不利防疫，另一方面是傳統酒店要想辦法自救，轉型聚集風險相對較低又兼具娛樂性的電競酒店，便是不少網吧和傳統酒店的出路。據內地企業查冊平台天眼查數據，2020年全國共有近1.3萬間網吧倒閉，接近全國網吧總量的9.5%。

酒店網吧疫下存亡危機 轉型成出路

除了自救，亦有電競企業看好電競酒店的商機而與酒店品牌合作，例如去年6月騰訊（0700）、雷蛇（1337）便和香格里拉（0069）合作，於香格里拉集團旗下包括北京嘉里大酒店、上海浦東嘉里大酒店、西安香格里拉、成都香格里拉，以及海口香格里拉布置遊戲電競主題房，房間以騰訊旗下遊戲IP（知識產權）形象重新設計，亦有適合女性住客的主題房，再配以全套雷蛇電競設備，可說是五星級的電競酒店房。另外香港粵海酒店Oasis Avenue也早在2019年推出打機電競主題酒店房。

住客盡興叫喊 吵到隔壁「才是電競氛圍」

但電競酒店是否純粹以電競為噱頭的普通酒店？中國首批電競酒店愛電競的創始人袁陽曾表示，電競酒店不是一張牀加兩部電腦，而是需要有內在的電競文化。小王和朋友的答案更簡單，只有電競裝備的酒店房，是空有軀殼，沒有靈魂。那麼電競酒店的靈魂是什麼？小王指了指酒店：「一整層都是來打機的，就算房間隔音不好，嘈到隔壁也沒所謂，因為這本身就是電競的氛圍，有時遇到其他房的玩家還可以交流，如果換了隔壁是普通住客，我們不能盡情喊叫，那還能算打電競嗎，就好像足球入波不能興奮尖叫那麼沒趣。」

事實上，當粵塔電競酒店工作人員被問到噪音問題時也呆了一呆，遲疑了一會說：「如果真的太過分，我們也會通知住客輕聲一點，但打機嘛，很難說完全安靜……」而當晚，除了小王他們，一整條走廊上不同房間也不時傳出男男女女打到緊張處的歡呼聲。

明報記者 陳子凌