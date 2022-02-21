政府帳目刊憲 不提80億國安開支去向 葉劉：境外很多人「𥄫住」

政府去年撥備時預計80億元作支付「未來數年」國家安全開支，本報上周向財政司長辦公室查詢國安開支餘款、是否維持作「未來數年」預算、有否考慮抽調部分開支作抗疫之用等。財政司長辦公室回覆時重申，去年10月就國家安全開支專門款項控制和管理向立法會提交周年報告，並無其他補充。當時，陳茂波向立法會提交3頁報告，提及特區國安委秘書處設有專屬的會計小組，陳另曾安排獨立審計處理國安相關開支。

去年預算案公布時，陳茂波曾解釋，80億元國安專項在前年12月已經支付，並反映在去年2月公開、截至2020年12月31日的政府財務報表中，強調做法「絕對是公開透明」。

一年過後，政府本月11日刊憲公布截至2021年12月31日的政府開支狀况，在一般收支帳目中，當局僅重提在前一個財政年度、即2020年12月入帳的80億元國安開支，在2021年度預算及截至去年12月31日開支狀况兩欄則留空。

據《港區國安法》第19條，財政司長須每年就款項的控制和管理向立法會提交報告。另據國安法14條，國家安全委員會工作信息不予公開。

葉劉淑儀說，國安法列明國家安全相關開支毋須交代，並認為開支數字有保安考慮，因為境外很多人「𥄫住」國安開支使用情况，來評估香港國安部門的活動情况。

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤說，若詳細講述國家安全開支或造成國安漏洞，認為政府目前做法可理解。他估計上次80億元撥款主要用作購置設備等，今年度主要用作日常運作及應付通脹等，無列出實際增長是合理做法。

日前確診新冠病毒的會計界議員、民建聯黃俊碩回覆查詢時說：「好番先講。」黃俊碩去年在本報立法會選舉論壇時說「80億元只有3頁紙，絕對不可接受」。

財案啡底綠字 陳茂波：反映思緒

另外，陳茂波昨日在網誌上載為周三視像宣讀預算案綵排的圖片，顯示預算案封面以咖啡色作底色，配以綠色字。陳形容顏色選擇反映他編製預算案時的思緒，並強調堅信一國兩制下香港這片土壤，「只要我們悉心澆灌，一定可以成就更美好的未來」。陳茂波說，第五波疫情令去年開始復蘇的經濟遇上突如其來的沉重壓力，政府要配備充足資源全力對抗疫情，同時盡力為市民及中小企紓困，部署中長期經濟發展。