城大學生會臨別禮涉煽獨 國安警查 民主牆疑現「光時」「獨立民族」字眼 校方否認報警

城大學生會早前被校方指未交帳目審計報告，要遷離會址，於上周一（14日）限期舉行「臨別禮」。綜合城大校園電視「城市廣播」及嶺大臨政當時報道，當日有數十人出席，有保安在場警告出席者將違「限聚令」。有學生會成員在福利社前寫16字標語，並叫喊標語；其後，出席者手寫便利貼張貼民主牆。翻查同日「城市廣播」報道，有學校保安晚上到場移除民主牆的便利貼，有學生會成員表示，保安稱應校方要求將便條紙交予學生發展處處理。

保安曾指「犯聚」 晚上收走民主牆便利貼

據了解，城大就事件報警。警方昨稱，對於有人在大學內違反《港區國安法》及防疫條例規定，警方高度重視，並嚴厲譴責。警方國安處已接手處理並展開調查。據了解，有民主牆上的便利貼及樓梯扶手塗鴉涉嫌出現煽動「港獨」的字句，包括「光復香港 時代革命」及「獨立民族」。

城大昨回覆，日前有學生涉嫌違反抗疫令，在校內聚集，保安人員當時已多次勸告。校方指，不少學生社交媒體平台均高調轉發有關消息，至於「演發」出來的國安問題，「始料不及，引起各界注意，不必大學舉報」。 校方續稱，事件引起廣泛關注和傳媒報道；大學亦接獲不少投訴，表達關注，「如今，『演發』出來的法律問題，已是執法部門的事情」。

城大稱國安問題「始料不及」「不必大學舉報」

學生會上周一（14日）遷出會室後，據了解，仍有屬會留在原址，須於3月中限期前搬走；校園內「民主牆」前日被拆除，印有「民主牆」3字的黃色橫匾消失不見；原先由學生會營運的福利社現時關閉，玻璃牆被黑色袋圍封。校園內其餘有「學生會」字眼的名牌亦被換走。

校園內學生會名牌被清走

1985年成立的城大學生會是獨立註冊社團，學生會上月換屆，因被收回會址而於本月14日發起「臨別禮」，學生會稱一直爭取與校方對話，惟建議不獲校方接納。

明報記者

（港區國安法）

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