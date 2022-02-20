本港獨有盧氏小樹蛙 昂坪最多

根據《野生動物保護條例》，盧氏小樹蛙被列為受保護野生動物，任何人捕獵、蓄意騷擾、管有、售賣或出口盧氏小樹蛙（包括蛙卵）均屬違法，最高罰款10萬元及入獄1年。鑑於盧氏小樹蛙的珍貴生態和科學價值，政府已於1999年5月將大嶼山昂坪一處最多盧氏小樹蛙棲息的地方列為具特殊科學價值地點。至於南丫島的盧氏小樹蛙棲息地大部分均位於「自然保育區」內。

政府1990年代初進行赤鱲角機場發展計劃的環境影響評估時，已將該處的盧氏小樹蛙族群列為發展考慮因素，並於1991至92年在赤鱲角捕獲逾200隻成蛙和幼蛙、蝌蚪及蛙卵，送到港大及墨爾本動物園人工繁殖，後於1993及94年將1100隻成蛙和1600條人工繁殖的蝌蚪放歸野外，包括嘉道理農場暨植物園、八仙嶺郊野公園、大埔滘特別地區、大欖郊野公園等，當中大部分地點的樹蛙均繁衍到下一代。漁護署自2002年至今一直定期監察原生和放歸野外地點的盧氏小樹蛙，並會於每年春夏3至9月繁殖季節調查，藉此監察存活情况。

（城市保育）