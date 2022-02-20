昂坪保育地遭伐 樹蛙家園毁 荒廢茶園稱復耕吸客 漁署查非法砍樹

明報記者 馬耀森

枯枝塞溪 環團憂雨季氾濫

守護大嶼聯盟表示，上月接獲市民舉報，昂坪林地有人砍樹，該組織到場觀察發現大量樹木遭移除，河溪遭枯樹阻塞，擔心到雨季遇上大雨，有可能造成淤塞及氾濫。聯盟稱當地土地用途為「具特殊科學價值地點」，佔地面積約14公頃，當中約3300平方米遭破壞；根據城規會資料，當地規劃意向是「保存和保護具特殊科學價值的景物，即盧氏小樹蛙及其生境」，「設立該地帶的目的，是阻止市民在地帶內進行活動或發展」。漁護署資料顯示，昂坪「具特殊科學價值地點」的生境包括天然河溪及林木等。漁護署曾調查發現全港只有數個地點有盧氏小樹蛙棲息，包括赤鱲角、南丫島、昂坪及蒲台，當中以昂坪的族群最大。

本報上周二到現場，發現昂坪奇趣徑路旁一邊是已結業多年的茶園餐廳，另一邊是「具特殊科學價值地點」，即荒廢多年的茶園。現場所見不少樹木被移除，重新種植茶樹，枯枝及樹幹阻塞河溪，不過現時是旱季，河道乾涸，暫未造成影響。

茶園：影響有限 只想搞個景點

茶園負責人陳煥池對本報表示，茶園位於私人地，他1990年代受委託管理茶園，由於經營成本不菲，加上平日遊客不多，茶園漸漸荒廢，七八年前決定結業；前年疫情爆發，本地遊人增加，故計劃復耕部分土地，重新生產雲霧茶。他稱移除的樹木是茶園於荒廢期間自然生長，「唔移除點樣重新種茶樹？」又說河流冬天乾涸，沒有樹蛙，亦只移除了小量樹木，相信對樹蛙影響有限。

陳煥池稱知道茶園位於具高度生態價值地點，但認為「以前茶園經營幾十年，都係咁做，無話過我違規，無理由而家復耕又話唔得」，強調「只係想搞個景點，種下茶樹」，希望政府「公道些」，「可唔可以話畀我聽應該點做先至合法」。

漁護署稱已派員調查，發現該處私人土地及毗鄰政府土地有被開墾推土痕迹，正就懷疑非法砍伐樹木調查。根據《林區及郊區條例》，任何人非法在政府土地上砍伐或摧毁樹木或生長中植物，一經定罪最高罰款2.5萬元及監禁1年。規劃署表示，城規會沒接獲有關地點的規劃申請，若未取得城規會的規劃許可，不得在「具特殊科學價值地點」地帶填土、挖土或河道改道工程，若有足夠證據證明違例發展，會採取執法行動。地政總署稱，涉事地段為私人農地，地契並無樹木保育條款。

專家指濕度降 不利繁殖棲息

兩棲類動物專家劉惠寧表示，盧氏小樹蛙一般在低地的河溪棲息，因水流較慢，避免蛙卵或蝌蚪被水流冲走，昂坪位於海拔400米以上的山上，但周圍被山包圍，有如盆地，有天然河溪流經該處，加上地勢較高，長期被雲霧籠罩，濕度較高，有利於以皮膚呼吸的兩棲類，故當地盧氏小樹蛙數量較多。

劉說現時是旱季，昂坪溪流乾涸，樹蛙會躲在樹葉背面棲息，到了夏季下雨為河流注入雨水，樹蛙就會繁殖下一代，若當地大量林木被移除，土地暴露於陽光，濕度下降，亦不利樹蛙匿藏；若河溪阻塞，則影響樹蛙產卵，他認為被破壞的土地已不利樹蛙棲息及繁殖，甚為可惜，促請相關部門採取執管行動，避免破壞範圍擴大，並復修令當地生境加速復元。

（城市保育）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676