5人買泰達幣被劫300萬 警拘9南亞匪

劫案發生於周二下午4時許，5名男事主（33至55歲）早前在網上向一名南亞裔女子洽購泰達幣，相約到紅磡都會大廈一單位交易，5人攜現金到達，但女賣家無出現，各人遭多名南亞裔男子持刀及木棍指嚇，搶去其中一名姓林55歲事主載有300萬元的背囊後逃去，糾纏間林與32歲唐姓男子分別額頭及手受傷，送院治理。

一疑犯爬渠欲逃遭擒

案件交西九龍總區重案組接手，經情報分析調查，鎖定劫匪藏身葵涌永業街華榮工業大廈8樓一單位。前晚11時許，探員掩至目標單位，制服8人，另一人開窗攀外牆水渠逃走，探員要求消防到場協助，該男子爬至3樓平台無路可逃就擒。探員在工廈對開路邊發現3輛屬疑犯的車輛。

3疑犯新冠檢測陽性

涉案9名南亞裔男子18至25歲，被押返葵涌警署扣查，據悉9人持香港身分證，案底纍纍，其中3人在警署接受新冠病毒快速測試呈陽性，包括爬渠者，被押往醫院覆檢，等候結果期間在警署羈留室隔離。警方稱，曾接觸染疫疑犯的警員已獲安排檢測並自行隔離，正等候結果，相關羈留設施已清潔消毒。

據了解，警方指示5個經常執行較高風險職務的部隊，包括軍裝巡邏小隊、特遣隊、衝鋒隊、機動部隊及新界北快速應變部隊，即日起須每日接受快速檢測，陰性才可當值，有關安排暫維持兩周。