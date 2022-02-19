經理遊蕩囚9月 上訴爭議有否使人擔心

【明報專訊】網民2019年聖誕節發起商場「和你shop」，36歲市場推廣經理涉於大埔超級城的食肆搗亂，其後被指阻撓防暴警員進入商場，他前年被裁定阻差辦公罪表證不成立，遊蕩罪成立，判囚9個月，他昨日在高院就定罪及刑期上訴。上訴方爭議遊蕩罪須證明犯案者有使人擔心的犯罪意圖，或罔顧他人會否擔心，以免無辜者誤墮法網。律政司一方認為使人擔心是犯案的後果，毋須斟酌是否有意為之。案件押後至3月7日裁決。
稱遊蕩須證使人擔心意圖
上訴人楊浩然暫准保釋。原審裁判官以「共同犯罪原則」裁定上訴人結伴他人遊蕩，支持及鼓勵他人的行為。
上訴方昨爭議，法庭須裁定上訴人是否有意圖與其他人結伴而導致他人擔心，強調遊蕩罪的立法原意並非針對普通逗留行為，而是犯案者有意引致他人擔心其安危，舉例若有人合理地不知道有人在場而作出遊蕩行為，不應被定罪。
控方：使人擔心屬犯案後果
律政司一方指出，上訴人在場鼓勵及支持他人，即與他人有相同意圖，或至少知悉他人的意圖，而「使人擔心」的元素針對犯案帶來的後果，控方僅需證明實際上有人擔心，而該擔心是合理的；上述原則不會過寬，犯案者仍能預見其行為可能使人擔心。
律政司以危險駕駛導致他人死亡罪為例，稱可利用結果推論，沒絕對責任證明被告的意圖。