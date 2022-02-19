經理遊蕩囚9月 上訴爭議有否使人擔心

稱遊蕩須證使人擔心意圖

上訴人楊浩然暫准保釋。原審裁判官以「共同犯罪原則」裁定上訴人結伴他人遊蕩，支持及鼓勵他人的行為。

上訴方昨爭議，法庭須裁定上訴人是否有意圖與其他人結伴而導致他人擔心，強調遊蕩罪的立法原意並非針對普通逗留行為，而是犯案者有意引致他人擔心其安危，舉例若有人合理地不知道有人在場而作出遊蕩行為，不應被定罪。

控方：使人擔心屬犯案後果

律政司一方指出，上訴人在場鼓勵及支持他人，即與他人有相同意圖，或至少知悉他人的意圖，而「使人擔心」的元素針對犯案帶來的後果，控方僅需證明實際上有人擔心，而該擔心是合理的；上述原則不會過寬，犯案者仍能預見其行為可能使人擔心。

律政司以危險駕駛導致他人死亡罪為例，稱可利用結果推論，沒絕對責任證明被告的意圖。

【案件編號：HCMA 354/20】

（反修例風暴）