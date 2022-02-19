向警淋鏹圖縱火 少年罪成候判

現年17歲的被告否認2020年3月2日在牛頭角上邨常盛樓一單位向警員48335淋潑硫酸，以及同年2月1日至3月4日與施瀚榮串謀縱火。他另承認於同年3月4日在該單位管有3把槌子、一支士巴拿、一把刀、兩罐打火機燃料和一副手銬。

被告不作供不投訴

官：難證警曾掌摑威嚇

辯方早前爭議錄影會面等供辭可否呈堂，稱有警員曾掌摑被告。姚官信納警員證供，指警員因應被告不欲驚動家人，帶被告到後樓梯搜身，過程無不合理之處。姚官又稱，被告選擇不作供，法庭無法得知他曾否遭警員掌摑導致耳膜受損；被告沒就此向警方投訴，在錄影會面也見不到被告感痛楚，難以接納辯方說法。

姚官裁定被告在現場和錄影會面均自願招認，他承認因一時貪玩，見樓下有警員，就混合茄汁和通渠水於膠樽，在廚房窗向他們投擲3個膠樽。對於被告聲稱混合不同物質可增加黏力及殺傷力，姚官說這明顯是意圖使警員受嚴重傷害，裁定被告一項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪成。

曾與他人談「火魔」證縱火意圖

姚官續稱，被告承認替施瀚榮保管的涉案物品是打算用來製作汽油彈，於同年3月8日悼念周梓樂時使用，他亦承認為施暫存物品，施會給他金錢。姚官稱，兩人在WhatsApp討論使用打火機燃料，談及「火魔」，被告顯然與施串謀用火意圖損壞他人財產，裁定他串謀縱火罪成。

【案件編號：DCCC 1095/20】

（反修例風暴）