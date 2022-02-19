7年前比特幣騙案 台灣商人索償2億

【明報專訊】2015年本地比特幣交易平台公司「MyCoin.hk」突然停運，招致多人損失共逾30億元。在台灣發展的香港藝人彭偉華（原名彭鏡光）涉捲入騙案，事件亦有台灣人受騙。被台灣當局指是疑犯的同名女商人前日入稟香港高等法院，稱以約900萬元購買比特幣等卻沒取得比特幣，遂向該公司及彭偉華等公司代理追討賠償，包括價值逾2億港元的810枚比特幣及38部礦機。
原告為在台經營生意的女商人陳筠非，被告分別為裕勢投資有限公司（下稱裕勢），以及5名時任公司代理邱帶波、鄧錦芳、彭鏡光、陳姝諭和黃宥翔。入稟狀稱，事發時裕勢是在本地以「MyCoin」或「氪能」名義營運的有限公司，彭鏡光負責推銷，另外4人負責收集資金。
入稟狀稱，裕勢上述5名代理約於2014年6月向原告提供投資方案，稱若開設帳戶投資，將獲若干比特幣或礦機，她可藉此賺取比特幣。原告同月至翌年1月先後向邱帶波和鄧錦芳支付648萬港元，購買570枚比特幣及26部礦機，並向陳姝諭及黃宥翔支付327,178.3美元（約255萬港元），購買240枚比特幣及12部礦機。
不過，2014年12月起原告無法透過平台得悉投資款項，裕勢其後停運，4名收款代理失去蹤影，故向被告索償。