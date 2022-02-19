新居屋兩苑恐孭斜坡維修費 租置利東華貴享海景

房委會昨公布居屋2022資料，其中北角驥華苑料受矚目，248伙單位面積介乎280至457平方呎，售248萬至531萬元。向渣華道方位或可享有海景。

東涌裕雅苑或可即買即住

土瓜灣冠山苑則交通便捷，距離屯馬綫土瓜灣站路程僅3分鐘路程。東涌裕雅苑6座共提供3300伙，面積為272至555平方呎，售130萬至355萬元。裕雅苑預計關鍵日期為今年9月30日，即準買家今年第四季選樓後，有機會即買即住。

不過，觀塘安秀苑和將軍澳昭明苑附近有斜坡，後者更有殯葬區，除有可能望見墳景外，業主料需承擔斜坡維修費用。多個居屋屋苑亦有可能受噪音影響，驥華苑向渣華道、昭明苑向昭信路、沙田愉德苑向公園設施，以及冠山苑向漆咸道北的單位，均裝有減音窗。

4苑裝減音窗 或有噪音問題

綠表客限定的租置單位亦有部分可享海景，房委會指定網站提供的樣本單位室內照片顯示，利東邨東興樓27樓5室和華貴邨華賢樓19樓13室，均可望見海。

另外，今期居屋折扣率為市價49%，連帶過去折扣率僅市價30%的房協資助出售房屋貨尾單位亦見減價，對比綠怡雅苑2016年價單，最新推售的貨尾單位一律比當年減價7.3%，最貴的1座28樓J單位面積736平方呎，售573萬。而翠嶺峰和翠鳴臺兩個屋苑貨尾亦比2018年推售時減價分別12.1%和5.3%。