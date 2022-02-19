國安疑犯倘「送中」 聯國促按公約保審訊公平

聯合國反恐及保護人權特別報告員Fionnuala Ni Aolain在信中表示，公約適用於本港司法管轄權下任何人，即使該人被移交至本港司法管轄區以外，法定權利亦不應被剝奪，否則會削弱公約效力及各締約國間的公平。

而中國政府則受國際法約束，亦須根據《中英聯合聲明》保障公約下的權利，不會因受審者被移交便可「逃避（escape）」公約效力。中國須確保受審者移交內地後，獲由有法定資格、獨立且不偏不倚的法庭公正公開地審訊，不論原有任何法例或慣例，受審者均在法律面前平等，控辯雙方亦須有平等機會取得法律資源、取證、傳召證人等。

她重申，即使駐港國安公署不一定在本港司法管轄權以內，國安法仍訂明國安公署人員須遵守本地法律，即包括《基本法》及受基本法保障的公約，故公署的調查工作以至移交本港以外的地方審訊，均受公約約束。

（港區國安法）