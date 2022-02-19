懲教鎖倉下缺席聆訊 涉連登煽惑者加控3罪

早控7罪 控方：起訴期將屆

懲教署昨起在懲教院所推行「鎖倉運作模式」，為所有職員及在囚者全面檢測，暫停安排在囚者前往法庭應訊。還押中的被告陳泰森（22歲）昨沒有到庭，但有律師代表。控方稱，新增控罪的半年起訴期限將屆滿，故申請在被告缺席下將新增控罪存檔法庭，而本案將轉介至區域法院處理。

港區國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉應控方申請押後案件至3月24日，以待準備轉介文件，被告繼續還押。

被告原本面對的7項控罪，發生於2021年9月24日至12月13日期間，稱他煽惑他人非法集結，並在連登討論區發帖，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特區政府，或激起對其離叛等。至於新增3項控罪稱，被告同年8月19日至12月8日期間在LIHKG發表陳述，另約於9月4、21至22日期間在Telegram頻道「LIBERKONG 公海」發表陳述，意圖引起憎恨或藐視中央或香港特區政府或激起對其離叛、煽惑他人使用暴力等。

李卓人案押後一月裁決

除了本案，多宗涉還押者的案件均須押後，包括正就8．18流水式集會等案在石壁監獄服刑的前支聯會主席李卓人，原定昨日聽取就去年元旦民陣遊行中涉放氣球及阻差辦公案的裁決，暫押後至3月17日。被控企圖作出煽動行為的古思堯，則原定昨天到西九龍法院申請保釋覆核，押後至2月25日再訊。

【案件編號：WKCC5115/21、ESS 20478-79/21、KCCC351/22】

（港區國安法）