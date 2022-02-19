屋署：淘大工業村9違規 加建間隔致逃生路徑過長 促迷你倉減密度

火後鋼筋外露 結構尚可接受

屋宇署報告主要探討淘大工業村樓宇結構是否安全，高美儀表示，署方人員在大火焚燒108小時後實地考察，發現最先起火的3樓，天花板有石屎剝落及鋼筋外露，損毁程度嚴重。署方抽取樑柱石屎樣本，驗出有關物料符合規格，而大廈整體結構穩定性尚可接受，結構大致符合屋宇署批出的圖則。

不過，高美儀在報告指出，淘大工業村有多處違規或存有建築缺陷，包括所有樓層（1樓至7樓）均加建間隔，導致逃生路徑過長。根據《消防安全守則》，由處所任何一點走到防護出口的行走距離，最多為36米，惟3樓迷你倉的不少逃生路線超出上限。她稱，大部分業主都知悉上述規定，建議迷你倉公司更改原有的密集式設計，從而縮短逃生路線，「你唔會做唔到迷你倉，但路線要改良設計」。

實心門變鋼門 走廊闊度違規

高美儀又稱，按照圖則，3樓正門的入口設置防火實心門，預料有兩小時耐火效能，有足夠時間讓人逃生，但署方當時巡查發現，實心門已改裝成鋼門，或影響隔熱效果。此外，3樓迷你倉走廊闊0.75至1.7米不等，不符合走火通道的1.05米闊度要求。

稱署方一般接舉報始行動

對於屋宇署有否採取行動，她稱只要私人樓宇犯規署方就會執法，不過一般接到舉報或個案轉介才會行動。她提到，署方2010年曾巡查淘大工業村，就外牆問題發出命令，但無巡視室內的迷你倉。聆訊下周一（21日）續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

明報記者

（迷你倉大火）

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