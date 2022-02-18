【Emily】建制譴責預告封區 麥潤培斥其身不正

【明報專訊】沙田區議會主席、民主派麥潤培周日（13日）中午喺facebook直播，預告馬鞍山利安邨利盛樓當晚「有啲行動」。包括早前投訴過佢嘅民建聯李世榮在內，24名建制派立法會議員聯署譴責麥利用職位之便，向選區居民透露「圍封強檢」嘅機密資料，認為佢毫不關心公眾利益同抗疫部署，涉嫌公職人員行為失當，要求政府褫奪佢嘅議員資格。麥潤培反駁，有參與洪為民生日會嘅立法會議員未承擔政治責任，但聯署要求佢辭職，「其身不正何以正人？」
建制質疑致社區混亂 叫政府DQ
24名建制派嘅聲明話，唔少馬鞍山居民極度不滿麥潤培預告圍封強檢，部分居民搶購物資同食物，質疑造成社區混亂，更可能令部分染疫居民提早撤離，散播病毒。聲明批評麥潤培做法自私自利、罔顧公眾利益，要求麥立即辭去區議會主席同區議員，並向公眾致歉。
麥：劉國勳曾喺fb預告上水圍封
麥潤培喺fb回應，強調一直呼籲居民配合回家接受檢測。佢質疑有份聯署嘅民建聯劉國勳，本月12日傍晚曾經喺fb預告上水祥龍圍邨會被圍封，話理解劉嘅行為，但要求對方向公眾交代。劉國勳答Emily話，喺facebook直播時已有圍封嘅消息流傳，當時主要回答街坊問題同闢謠，強調有呼籲居民配合強檢。