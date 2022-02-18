【Emily】建制譴責預告封區 麥潤培斥其身不正

建制質疑致社區混亂 叫政府DQ

24名建制派嘅聲明話，唔少馬鞍山居民極度不滿麥潤培預告圍封強檢，部分居民搶購物資同食物，質疑造成社區混亂，更可能令部分染疫居民提早撤離，散播病毒。聲明批評麥潤培做法自私自利、罔顧公眾利益，要求麥立即辭去區議會主席同區議員，並向公眾致歉。

麥：劉國勳曾喺fb預告上水圍封

麥潤培喺fb回應，強調一直呼籲居民配合回家接受檢測。佢質疑有份聯署嘅民建聯劉國勳，本月12日傍晚曾經喺fb預告上水祥龍圍邨會被圍封，話理解劉嘅行為，但要求對方向公眾交代。劉國勳答Emily話，喺facebook直播時已有圍封嘅消息流傳，當時主要回答街坊問題同闢謠，強調有呼籲居民配合強檢。