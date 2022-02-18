大灣區「灣區三年」專題：多項專業降門檻 前海成港人執業試點

稅務師免試撤限制

過往內地對港澳開放專業領域多數限於允許港人報考相關資格考試，如2004年允許參加國家司法考試、2005年開放註冊稅務師考試等。不過在去年修訂的《港澳涉稅專業人士在中國（廣東）自由貿易試驗區深圳前海蛇口片區執業管理暫行辦法》，讓香港稅務師免試，只需向深圳市稅務局登記便可在深圳稅務服務機構就業，亦可在前海成立合資事務所；對港澳稅務人士執業天數、合伙人佔比等限制也取消。至2021年11月，前海已有64名港澳稅務專業人士、5家合資聯營稅務師事務所登記。

另外，雖然自2003年後港人可在內地申請律師執業資格，但考試與實習要求須與內地一致，令參與者數字偏低。2020年，全國人大表決通過大灣區內地9市展開港澳律師執業試點，在港具有5年以上律師執業經歷便可報名，只要參加培訓及通過專門考試便可於大灣區執業，不用像以前必須通過全國統一的司法考試，首次大灣區律師執業考試亦已在去年7月舉行。

開放更多領域 港導遊可執業

除了降低門檻，內地過去3年間亦開放了更多專業領域，例如去年香港建築、規劃等專業人士只要辦理備案便可全深圳執業；今年1月起，香港導遊、領隊則可在培訓與備案後，在前海提供旅遊服務。截至去年12月，已有382名港澳專業人士於前海備案，3652名港人在前海就職。

其他未能實現「備案執業」的領域亦有更開放的便利措施，如美容師和美髮師可以在粵港澳其中一地考試、同時取得三地資格；內地中小學教師、社工、土地估價專業評估師、土地登記代理人、專利代理師等已向港人開放的資格考試，亦在研究簡化手續、增加考點等。