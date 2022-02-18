6煞截停七人車斬司機乘客 3車夾擊攔腰撞停 掃毁圍欄砸傷途人

昨凌晨1時許，一輛七人車駛經大元邨泰民樓對開，突遭3輛私家車夾擊閘停，再被其中一輛MARK X私家車攔腰撞向右邊車身，推上行人路並撞毁消防鐵欄，一名男途人被消防欄碎片擊中。隨後6名年約25至35歲持刀大漢分從3車跳下，擊毁七人車玻璃，並將前座男乘客拉出狂斬，逞兇後棄下MARK X私家車，登上兩私家車逃去。

司機背手捱斬 乘客頭腳受傷

警方及救護員接報到場，七人車上一名29歲姓李男乘客頭、手、腳受傷昏迷；29歲姓陳男司機手及背部受傷，同送往沙田威爾斯親王醫院救治，姓李乘客抵院時已清醒。車上另一男乘客並無受傷在場協助調查。而被鐵欄碎片擊中頭部26歲姓鍾男途人並無大礙，在場治理後拒絕送院。

兇徒駕影子車犯案

真車主駕同款車到場助查

涉事七人車右邊車身凹陷、車窗粉碎、車旁地上留下血迹及染血波鞋。警方封鎖現場調查，其後根據兇徒棄在現場私家車的資料，聯絡登記車主協助調查，該男車主接獲通知後，發現座駕並無被偷去，並駕同型號及顏色的私家車到場助查，揭發兇徒利用影子車犯案。據車主表示，座駕剛購入，相信較早時已被人盜用車輛資料，以逃避警方截查。

案發後約40分鐘，馬鞍山梅子林路一輛私家車起火，消防員接報到場開喉將火救熄，全車嚴重焚毁，初步相信起火原因有可疑，轉交警方列作縱火案調查。初步不排除與大元邨斬人案有關。