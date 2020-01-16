9000伙居屋下周五起申請 124萬可上車

新一期居屋涉7個新屋苑共8926伙，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑；以及上期居屋15伙剩餘單位和27伙房協「資助出售房屋」貨尾單位；另有「綠置居2020/21」剩餘單位及租置計劃回收單位供綠表申請。白居二則設4500個名額。按早前五一折定價，新一期居屋售價介乎124萬至531萬元（見表）。

房委會昨日宣布居屋和白居二本月25日至3月24日接受申請。申請表格今起可在指定網站下載，以及25日起在房委會樂富客務中心等地派發。房委會強烈鼓勵申請者網上遞交申請，申請者亦可郵遞或親身遞交表格。

家庭申請月入限6.6萬 單人減半

房委會預計今年第二季攪珠，第四季揀樓。有關項目資料今起上載房委會指定網頁。兩個計劃家庭申請者的月入和資產限額分別為6.6萬元和185萬元，一人申請者減半。

房委會昨日亦公開部分單位間隔及外觀模型，東涌裕雅苑B座3號單位模型顯示，單位面積約555平方呎，可間成三房，設有兩廁；啟德啟欣苑B座16號單位面積381平方呎，料可間成兩房。

房委指疫情無礙 料收35萬申請

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，今期居屋地點較佳，有啟德和北角盤，即使一人申請也有東涌和將軍澳樓盤選擇，估計今期申請有機會達約35萬宗，超越2019年的30.9萬宗。他認為疫情是不明朗因素，但目前樓價仍處高位，且今年第四季才揀樓，不會對申請意欲有很大影響。他稱過去網上申請佔整體六至七成，料疫下比例會增加。

房委會資助小組主席黃碧如認為，現時二手樓市場確有減價，但居屋折扣率達市值49%，即五一折出售，吸引力仍很大，相信市民置業需求仍大。她說雖然疫情對就業和港人移民的影響較難估計，但選樓期在今年第四季，屆時情况難料，「上一期未抽中的申請者會再入表，上網交表，申請費也不多，抽中了再考慮」，估計申請反應與上一期相若。