阮民安控煽動被拒保釋 控方：或告更多罪更多人

4．14再訊 留保釋覆核權

被告阮民安（41歲）報稱藝人，被控2021年9月26日至2022年1月21日期間，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在facebook及Instagram發表陳述，具意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及／或引起香港居民間的不滿或離叛。

控方申請押後案件以待查閱被告手提電話和生意文件，並會檢取被告和同案被捕者銀行紀錄。控方稱，案件仍在調查中，不排除增加其他控罪，或起訴更多人。被告保釋被拒，但保留8日保釋覆核權利，將於下周五（25日）聆訊。

據了解，警方早前引用《港區國安法》實施細則附表四移除部分涉案的帖文，但仍有帖文未被刪除。

【案件編號：WKCC626/22】