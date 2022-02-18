警引《社團條例》 索職工盟運作資料

前主席黃迺元稱處理待商

消息稱，警方根據《社團條例》第15條，向職工盟現任及前任等骨幹成員發信，要求在指定限期內回應問題及提供相關資料。據了解，前職工盟主席黃迺元（圖）、副主席鄧建華、司庫鍾松輝和在囚的秘書長李卓人等亦收到信件。《社團條例》第16條稱，若有關人士沒遵從規定提供資料或提供虛假、不正確或不完整的資料，均屬違法。警方回覆稱，會按實際情况依法處理涉及社團的案件。

黃迺元向本報證實收到信件，但處理方法仍有待討論及諮詢法律意見。

鄧建華亦在社交媒體確認昨早6時收到警方專人派信，稱「佢急我唔急，做個心（深）呼吸」，將討論處理方法。

據悉，警方索取的資料涉及組織運作、過往活動、收入來源及開支、與屬會及外國或境外組織的聯繫等；組織須於下月3日前回應。職工盟去年9月宣布解散，但據悉內部程序尚未完成，未正式取消社團註冊，今次事件不影響解散程序。

湯家驊：資料可助查國安罪

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，若組織宣布解散卻未停運，仍有可能繼續犯法，現不了解警方調查內容，暫難評論。但他稱，警方蒐得的資料可用作調查包括《港區國安法》等其他罪行。

警方去年4月稱民陣為未註冊社團，涉違《社團條例》，要求提交資料，但民陣未有按時提交，同年8月宣布解散，前召集人陳皓桓去年11月承認「沒有遵從規定提交資料」罪，罰款8000元。

支聯民陣記協均遭索資料

支聯會、華人民主書院及中國維權律師關注組去年8月被警方國安處以《港區國安法》第43條要求提交資料。支聯會否認是「外國代理人」，表明拒交，至9月時任副主席鄒幸彤等多人被捕，支聯會同月宣布解散，鄒幸彤和常委共5人被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」，其中梁錦威認罪判囚3個月，其餘4人仍在審訊中。香港記者協會今年1月接獲職工會登記局信件，查詢會員招收資料和活動等問題，以確認是否與《職工會條例》相符。