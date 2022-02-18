免礙抗疫 譚耀宗倡特首選舉押後 林鄭稱遵習指示「不分心」 劉兆佳料仍可七一換屆

條例准延42日 譚：難料夠否

對於習近平的指示，特首林鄭月娥昨迎接中央派出的專家組成員後表示，感謝習近平對本港疫情的重視，港府一定按要求將抗疫視為壓倒一切的任務，「換句話說，我們不會分心做其他工作」。

《行政長官選舉條例》（《條例》）訂明，若無參選人取得有效提名，選舉將延期至提名期結束後第42日。譚耀宗接受查詢稱，難估計《條例》容許押後42日是否足夠，因目前疫情仍未見頂。倘選舉要延期更久，他未正面回應會否由人大常委會作決定，僅稱「辦法有好多」。至於選舉會否押後至七一後舉行，令特首要延任，譚稱人大常委會曾作決定讓立法會延任，要視乎中央和特區政府考慮。

劉兆佳認為，倘選舉延期至七一後，特首一職會出現真空，不論委派臨時特首或由林鄭月娥延任，均可能引起爭議和認受問題。行政會議成員、資深大律師湯家驊亦不贊成將選舉延期至七一後，稱《基本法》訂明特首任期為5年，屆時或需人大常委會修改《基本法》，「可大可小」。他又說，若選舉押後，將壓縮下任特首籌組新政府的時間，會造成不公。

湯家驊：倘延至七一後 要修憲

盛傳有意參選的新民黨主席葉劉淑儀建議押後選舉，讓全社會聚焦抗疫，稱疫情非常嚴峻，參選人沒可能辦正常競選活動。她認為可按《條例》押後至提名期結束後42日舉行選舉，相信屆時疫情會改善；如需再延期，則可緊急修改選舉條例，毋須引用《緊急情况規例條例》，有信心可在七一前投票，政府如期換屆。

已宣布參選的冼國林則對押後選舉有保留，他稱選舉只有約1500名選委有權投票，加上政府7月1日換屆，延期多久是一大問題。他稱已取得部分選委提名，若延期對其競選工程影響不大，相信選委不會因而放棄支持他。

本報向傳有意再問鼎特首的全國政協副主席梁振英查詢選舉應否押後，他已讀不回。

明報記者

（特首選舉）

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