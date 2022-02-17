華為違例入口電子垃圾 罰1.2萬元

環團促加強把關

華為表示接受有關裁決，並已就個案跟進，確保不會再發生類似事件，該公司將一如既往嚴格遵從香港法例。

環保署早前公布去年12月的檢控數字，顯示華為終端（香港）有限公司未持有許可證而輸入受管制廢物，被判罰款1.2萬元。綠惜地球向環保署查詢案件詳情，近日獲回覆稱，2021年6月6日環保署在海關的青衣驗貨場抽查一個從阿拉伯聯合酋長國進口香港、報稱載有舊手提電話及配件的海運貨櫃，查獲一批受管制廢物，包括約2700件廢手提電話顯示屏，部分顯示屏嚴重破裂，另有約100件廢平板電腦顯示屏、130公斤廢電池及900公斤廢印刷電路板。

環保署續稱，涉案貨櫃內有多種《廢物處置條例》列明的不同種類受管制廢物，署方蒐集足夠證據後，向華為終端（香港）有限公司發出共3張傳票，並將全數受管制廢物退回來源地，以及通知當地執法機構跟進。

綠惜地球稱，華為作為中國和國際知名企業，理應肩負更大企業環保責任，旗下公司進口電子垃圾，對商譽定必帶來負面影響。該組織又稱，電子廢物一旦進入本港，若不當處理，污染土地和水源，影響可以很深遠，且不易復元，促請環保署及海關加強把關工作，避免香港淪為電子垃圾的貿易自由港。