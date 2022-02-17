理大外暴動案 大專生爭辯遭插贓

搜出萬用刀易燃劑 原認罪後改口

被告郭凱盈（19歲）否認於2019年11月18日在彌敦道和窩打老道交界附近連同其他人暴動，否認在彌敦道524A號後巷管有一把多用途鉗及一罐打火機燃料，以及否認在非法集結中使用蒙面物品，即半面式防毒面罩。

控方開案陳辭稱，示威者案發前一天佔領理大，不同人前往附近支持。案發日凌晨近4時，警方沿彌敦道驅散，逾百黑衣示威者向警員照激光、擲磚塊及汽油彈，警方發射橡膠子彈及推進，約10人逃入吉野家旁橫街。

警員在橫街拘捕被告，其背囊內有一把多用途鉗，附有15厘米長摺疊刀子，被告亦攜一罐載有126毫升、含易燃溶劑的燃料，警誡下她保持緘默。警員18772鍾家潤（音譯）供稱，被告當時戴防毒面罩、頸繫頭盔，他曾用胡椒噴劑制服反抗的被告，從其背囊搜出涉案萬用刀（即多用途鉗）等，後將它們放回背囊。

【案件編號：DCCC 460/21】

（反修例風暴）