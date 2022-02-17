理大外暴動案 大專生爭辯遭插贓

【明報專訊】2019年反修例風波期間，警方於11月圍堵理工大學多天，大批市民往油尖旺區聲援，其中19歲女大專生涉在油麻地吉野家外暴動，並攜有多用途鉗和打火機燃料，她被控暴動、管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具、管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，以及違反禁蒙面法。她原承認控罪，後改為不認罪，昨在區院受審。控方稱，被告藉身處現場鼓勵和助長暴動，或為示威者提供後援等，從而參與暴動。辯方將爭議涉案物品遭人插贓嫁禍。
搜出萬用刀易燃劑 原認罪後改口
被告郭凱盈（19歲）否認於2019年11月18日在彌敦道和窩打老道交界附近連同其他人暴動，否認在彌敦道524A號後巷管有一把多用途鉗及一罐打火機燃料，以及否認在非法集結中使用蒙面物品，即半面式防毒面罩。
控方開案陳辭稱，示威者案發前一天佔領理大，不同人前往附近支持。案發日凌晨近4時，警方沿彌敦道驅散，逾百黑衣示威者向警員照激光、擲磚塊及汽油彈，警方發射橡膠子彈及推進，約10人逃入吉野家旁橫街。
警員在橫街拘捕被告，其背囊內有一把多用途鉗，附有15厘米長摺疊刀子，被告亦攜一罐載有126毫升、含易燃溶劑的燃料，警誡下她保持緘默。警員18772鍾家潤（音譯）供稱，被告當時戴防毒面罩、頸繫頭盔，他曾用胡椒噴劑制服反抗的被告，從其背囊搜出涉案萬用刀（即多用途鉗）等，後將它們放回背囊。